È stato il Real Madrid più timido della storia | ieri ha abdicato in favore del City El Pais

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Su Elil processo alla sconfitta delcontro il Manchesterin semifinale di Champions. Un sonoro 4-0, condito anche da un autogol fortuito di Militao, ha reso il campione in carica un gattino docile. Per il quotidiano è ilpiùdegli ultimi secoli, ha ormaial suo regno in terra inglese. Vinicius sembrava un semplice chchetto in giro per il campo, nessun lampo di Kroos (a parte una traversa) o di Modric, non una corsa di Valverde, in campo c’era il gemello di Benzema che di calcio non se ne intende. “Bernardo Silva ha tormentato Camavinga e Gish èpiù indisciplinato rispetto all’andata contro Carvajal. I continui movimenti di De Bruyne e ...