(Di giovedì 18 maggio 2023) foto: getty Ve lo abbiamo ormai confermato molte volte: fare yoga, stretching, camminare oin piedi. Sono tante le possibilità che abbiamo per spezzare ladurante le nostre giornate. Non avevamo mai considerato però che esiste una tecnica ancora più semplice: sedersi a. Ebbene sì, sedersi sul pavimento fa bene. Pare incredibile ma è un modo efficace per porre fine al mal di schiena, correggendo anche la postura. Ecco perché. Stiamo troppofoto: getty Secondo uno studio condotto da Anses, il 95% dei francesi oggi corre il rischio di vedere peggiorare la propria salute a causa della troppa sedentarietà. E mentre la maggioranza delle persone trascorre diverse ore al“annodate” alla sedia, l’Anses informa: «trascorrere più di 8 ore al ...

Anche per questo non possiamo permetterci disugli allori dei risultati raggiunti, né frenare rispetto alle nuove iniziative europee in direzione della circolarità, ma al contrario ...... che sognano peripezie ed evoluzioni acrobatiche o che, quando sonosull'altalena, ... i cui allenamenti coinvolgono sempre più persone che si avvicinano alla corsa perinsieme e per ......utile per evitare errori che fanno iniziare la settimana quasi desiderando di rimettersi... godendosi le occasioni difuori e divertirsi senza troppi pensieri. Leggi Anche Trasgressione: ...

Scopri perché stare seduti per 8 ore al giorno è dannoso per te Microbiologia Italia

E se stare seduti per terra per pochi minuti ogni giorno fosse il segreto per evitare i disagi causati dalla nostra vita sedentariaNel 2023 ci sono cose che in piedi non si possono fare al meglio. Tra queste anche lavorare al computer, mezzo di produzione e comunicazione di moltissimi impieghi. Sedere è l'attività che facciamo pi ...