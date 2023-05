Helmut Berger , l'austriaco scoperto da Luchino Visconti . È accaduto a Salisburgo, dove viveva da tempo, in modo "inaspettato, ma sereno", alle 4 del mattino circa. A darne notizia è ...L'e modello austriaco Helmut Berger èa Salisburgo all'età di 78 anni. Lanciato nel mondo del cinema da Luchino Visconti, con cui ebbe un lungo legame sentimentale fino alla morte del ...Quand'èmi è crollato il mondo addosso'. Una vita intensa Dopo una serie di problemi di salute, Berger ha annunciato la fine della sua carriera dinel novembre 2019. Consumatore di alcol,...

È morto l'attore Helmut Berger, fu scoperto da Luchino Visconti TGCOM

È morto a Salisburgo all’età di 78 anni Helmut Berger, ex modello e attore austriaco lanciato nel mondo del cinema da Luchino Visconti. I due ebbero una lunga storia d’amore fino alla morte del ...La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell'Interno per evitare scontri fra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Il rischio è stato segnalato alla ...