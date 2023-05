E’ morto Helmut Berger | l’angelo maledetto di Visconti che non tornò più a volare dopo la morte del regista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Addio a, seducente bellezza fisica, attore feticcio e compagno di vita di Luchino, che per il grandefu un “angelo”, interpretando personaggi crudeli, corrotti, segnati dall’ambiguità psicologica e sessuale. L’attore austriaco èla notte scorsa, improvvisamente, all’età di 78 anni a Salisburgo, città dove era nato, con il nome diStein, il 29 maggio 1944. Il punto di svolta per la vita privata e professionale diavvenne nel 1964, durante le riprese del film “Vaghe stelle dell’Orsa”, con l’incontrò con: tra i due iniziò una relazione affettiva che avrà termine solo con ladelnel 1976, e che ...

