È ancora allerta rossa in Emilia-Romagna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Anche se oggi non sono previste forti precipitazioni è confermata l’per piene di fiumi e frane su tutta la, la pianura bolognese-modenese, le colline montane dell’centrale e bolognese.arancione su pianura e costa ferrarese. Le scuole restano chiuse. Resta alta l’attenzione in. Dopo l’alluvione incombe il rischio di nuove esondazioni e frane Si temonosmottamenti e frane. Quella appena trascorsa è stata un’altra notte di soccorsi e paura. A Ravenna è stato chiesto ai residenti di alcune zone di salire ai piani alti delle abitazioni a causa di nuovi allagamenti. Il bilancio dell’ondata di maltempo delle ultime ore è di 9 vittime in, di cui 7 in ...