Duma | sì alla deportazione forzata da regioni occupate

Le autorità russe hanno diffuso i video delle perquisizioni ad alcuni giornalisti e docenti universitari, accusati di essere vicini al dissidente e ex depuato della Ilya Ponomarev, che fuggito all'estero ha dichiarato di voler organizzare la resistenza e la rivolta contro Putin. Nei video si mostrano le forze di sicurezza che sfondano la porta dell'...

La Duma, il ramo basso del Parlamento russo, ha approvato in terza e ultima lettura alcuni emendamenti che prevedono la possibilità della "deportazione forzata e controllata" di persone dai territori ...La legge prevede inoltre che si potranno svolgere elezioni o referendum nelle regioni occupate solo col consenso del ministero della Difesa di Mosca o dell'Fsb ...