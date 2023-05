Due emendamenti per equiparare il Tfs al Tfr

Una iniziativa aspettata da molto:al decreto legge recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità delle amministrazioni a firma Lega (Laura Ravetto, Igor Iezzi, Simona Bordonali, Alberto Stefani e ...Locatelli ha consegnato alla Commissione un documento dettagliato in cui Anci propone: il primo per delimitare la responsabilità del sindaco, il secondo per abrogare la parte ...Il testo, visionato da EURACTIV, si basa sulla bozza di relazione di Danti e introduce... ha allineato i requisiti di segnalazione tra iatti e ha garantito che 'un'entità può essere ...

Ritirati gli emendamenti su alloggi universitari e parità di genere Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

E' stato fissato alle 12 di giovedì prossimo, 25 maggio, a quanto si apprende, il termine per la presentazione degli emendamenti alla delega fiscale. La delega è all'esame della Commissione Finanze de ...Dietro al nodo del caro-affitti ci sono centinaia di migliaia di studenti, saliti da Sud a Nord. Intanto i fondi per la creazione di nuovi alloggi sono stati inseriti in un nuovo provvedimento ...