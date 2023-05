Dove guardare la replica di Bar Stella del 17 Maggio 2023 con Stefano De Martino

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 maggio 2023) Bar, il popolare programma televisivo in onda su Rai2, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano grazie alla sua inimitabile miscela di chiacchere, ironia e varietà. Ideato e condotto dall’affascinanteDe, il programma coinvolge anche la presenza comica di Herbert Ballerina, noto per il suo ruolo in LOL chi ride è fuori. Se vi siete persi la puntata del 17, non preoccupatevi. Eccopotete trovare ladi Bar. Come Rivedere la Puntata di ieri di BarLa soluzione è semplice: RaiPlay. La piattaforma di streaming della RAI non solo fornisce un accesso diretto a tutte le puntate di Bar, ma è anche il posto ideale per rivedere l’ultima ...