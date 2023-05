Dopo l' alluvione mancano alimenti nei supermercati

(Di giovedì 18 maggio 2023) Problemi di approvvigionamento e di elettricità,inagibili, lunghe file in quelli aperti e difficoltà a rifornire di carburante i mezzi di trasporto. Senza dimenticare i disagi alla viabilità, dalla A14 alle statali per arrivare alle strade provinciali e comunali. L'emergenza...

l'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, e come ultimo passo, la Commissione adotta una decisione che assegna l'aiuto allo Stato membro, che lo riceve immediatamente e in ...Un territorio che ha bisogno del supporto, anche economico,la fase più acuta del maltempo, piogge dalle conseguenze catastrofiche, che hanno provocato la perdita di vite umane e danni ingenti. ...... sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi invaso dall'acqua a causa dell'. ... Fotogallery - La piena del fiume Savio flagella Cesena - - > leggi- - > slideshow - - > ...

Alluvione in Emilia Romagna: la situazione dopo la notte METEO.IT

Al via una campagna di raccolta fondi per i territori colpiti dall'alluvione promossa da Legacoop nazionale, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Bologna, Legacoop Imola, Legacoop Esten ...I soccorritori di Cesena spiegano anche quali sono le difficoltà di intervenire attraversando le strade trasformate in fiumi di fango dall'alluvione ...