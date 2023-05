Dopo il giro d’Italia Atripalda torna nel mirino dell’inciviltà

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPassata la sbornia rosa del, le associazioni ambientaliste, giovanili e culturali di, hanno riportato la nostra comunità con i piedi per terra. Domenica scorsa con la giornata ecologica svoltasi nei pressi del campo sportivo di c.da Valleverde, a ridosso delle sponde del fiume Sabato, questi giovani hanno rimosso grosso quantità di rifiuti abbandonati in maniera illegale. In pratica hanno fatto il lavoro che non fanno altri! Le immagini circolate ci rassegnano lo stato di degrado in cui versa quell’area dove l’incuria e l’inciviltà la fanno da padrone, uno stato di cose che va detto dura da anni. In poche parole tutto come prima. Tale iniziativa fornisce l’occasione per portare l’attenzione dell’amministrazione sullo stato di degrado in cui versano le zone periferiche della città e non ...