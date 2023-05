“Dopo Fazio tocca a lei” Francesca Fialdini | c’è il nome della conduttrice che ne prende il posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Brutta notizia per. Già da diversi giorni vi stiamo raccontando la trasformazione che la televisione pubblica sta attraversando a partire dall’addio a Fabioapprodato su Discovery. Proprio sul mancato rinnovo dello storico conduttore di “Che Tempo Che Fa“, Fiorello, altro pezzo da 90 sotto il tettoRai (ma sul secondo canale con “Viva Rai2” affiancato tra gli altri da Fabrizio Biggio, ndr), ha detto la sua: “Occhio eh, io non voglio essere epurato. Immagino la riunione, c’è uno bravo che facciamo? Cacciamolo via”. Lo ha fatto a modo suo, naturalmente, con quell’ironia pungente che sigioco di tutti. Perfino di chi, come dire, gli dà da mangiare, ovvero i vertici Rai. E quindi coloro che dovrebbero rappresentare il pubblico italiano. Che però, da qualche mese, ...