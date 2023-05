Donato Bilancia | chi era il serial killer | età | le vittime | i delitti | come è morto | la storia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre a Monica Leofreddi e Gina Rovere, anche il giornalista e scrittore Carlo Piano, autore del libro “Il Torto. Diciassette gradini verso l’inferno” nel quale ripercorre una delle pagine più drammatiche e cruente delladel nostro Paese: quella ditra i più sanguinari, autore di diciassette omicidi tra il 1997 e il 1998, in Liguria e Basso Piemonte, condannato a tredici ergastoli. Enel 2020. Chi era ilitaliano...