Domeniche Bestiali – Figuraccia allo spareggio? “Ci hanno avvelenati” Tra annunci di querele e accuse all’albergo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Vista, udito…in qualche caso pure olfatto. Gusto mica tanto. Tatto proprio zero. Lesono da vivere con tutti i sensi, come la provincia italiana d’altronde: perché se alla vista qualcosa può infastidire al punto da far infuriare, diverso è il caso dell’udito, che può captare frequenze tali da far andare in visibilio. E se invece il gusto non coglie i pericoli, poi sono tutti problemi dell’olfatto. Proprio e soprattutto altrui. È VEDO ROSSO – Come nella corrida, vedere rosso può causare forte rabbia. Capita in Prima Categoria piemontese, dove è stato squalificato per tre turni Stefano Giusti della Polisportiva Montatese: “Al termine della gara contestava in modo veemente l’operato dell’arbitro, ragione per la quale veniva espulso. Alla notifica del provvedimento sobbalzava verso l’arbitro facendogli cadere il cartellino rosso, dopo di ...