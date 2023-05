Dodicesima tappa Giro Italia 2023 | Denz si impone allo sprint | Thomas sempre in rosa

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nicosi prende la vittoria nella, da Bra a Rivoli di 185 km. Il corridore tedesco della Bora Hansgrohoe ha bruciatoil lettone Tom Skujins e l’australiano Sebastian Berwick, con i quali aveva iniziato la fuga poco dopo l’inizio. Geraintha conservato la maglia: LA CRONACA La frazione odierna mette la firma il tedesco Nicoper la prima volta nella sua carriera. Subito in avvio si forma una maxi-fuga che comprende trenta uomini. Costoro procedono insieme fino al traguardo volante, per poi spezzarsi. ...

RIVOLI - Il Giro d'Italia 2023 parla ancora tedesco. Nico Denz si è imposto nello sprint ristretto che ha deciso ladella corsa rosa, la Bra - Rivoli di 179 chilometri. Il corridore della Bora - hansgrohe ha preceduto i compagni di fuga, il lettone Toms Skujins (Trek - Segafredo) e l'australiano ...La classifica generale del Giro d'Italia 2023 aggiornata dopo la, la Bra - Rivoli di 185 chilometri. Non muta la situazione per quanto riguarda la maglia rosa, con Thomas leader della classifica generale e Roglic a due secondi, una frazione vinta ...Giorno di gloria per Nico Denz. I risultati, la classifica e l' ordine di arrivo delladel Giro d'Italia 2023 , la Bra - Rivoli di 185 km, frazione della Corsa Rosa movimentata e ricca di emozioni che ha ricalcato anche alcuni tratti della Gran Piemonte e della Milano - ...

Giro d'Italia 2023, tappa di oggi Bra-Rivoli: orari, percorso, favoriti. C'è il Colle Braida, possibile fuga OA Sport

lascia però Alessandro Covi caduto con Geoghegan Hart mercoledì - né durante la tappa. E così spazio alla fuga. La dodicesima giornata di gara del Giro è un inno al coraggio, ma anche una grande ...GIRO D’ITALIA 2023. Il tedesco Nico Denz si è imposto nello sprint ristretto che ha deciso la la Bra-Rivoli di 179 chilometri. Il corridore della Bora-hansgrohe ha preceduto i compagni di fuga, il let ...