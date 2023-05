Djokovic perde con Rune | polemica sul tetto del Foro Italico | “A Roma è tutto difficile”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un Novakvisibilmente frustrato ha parlato die del clima atipico che ha influenzato il suo quarto di finale contro, che ha battuto il serbo in tre set e ha raggiunto le semifinali. L’edizione di quest’anno degli Internazionali è caratterizzata da un tempo che obbliga spesso l’interruzione degli incontri: come è successo anel match di mercoledì 17 maggio, quando la partita è stata sospesa sul punteggio di 5-4, probabilmente sfavorendo il numero 2 del mondo, che cominciava ad imporre il suo ritmo sul danese. Un giornalista in conferenza stampa ha chiesto al serbo se unper coprire il campo centrale delpossa essere la soluzione per il problema della pioggia. La risposta di Nole non si è fatta attendere: “Questo è sempre un ...

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Internazionali di Roma contro Holger Rune, Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa post partita in merito alla sconfitta e le sue sensazioni in ...Dal 2005 in finale era sempre andato il campione serbo oppure quello spagnolo. Il nuovo talento danese Holger Rune batte Djokovic in 3 set ...