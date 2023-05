Djokovic contro l' arbitro di sedia agli Internazionali di tennis a Roma | ' Stai recitando?'

(Di giovedì 18 maggio 2023) E' stata una partita ricca di imprevisti per il maltempo , l'Mohamed Lahyani è stato impegnato con alcuni giocatori che gli hanno dato filo da torcere. In particolare Novakche ...

Internazionali,eliminato: 'Pioggia e freddo, mai vista Roma così'l' arbitro di sedia Lahyani avrebbe cercato di spiegare il suo punto di vista nonostante i suoi dubbi. Gli ...... ovvero Novak. Ora è ufficiale: Nadal salta il Roland Garros La notizia era ormai nell'...era arrivata nel 2016 con il ritiro prima di scendere in campo per il match di terzo turnoil ...Alcaraz, Sinner ehanno lasciato anzitempo il torneo di Roma, andandoi pronostici che, almeno uno di essi, veniva dato per vincente. Paolo Bertolucci ha dato la sua opinione sulle prestazioni degli ex ...

E' stata una partita ricca di imprevisti per il maltempo, l'arbitro Mohamed Lahyani è stato impegnato con alcuni giocatori che gli hanno dato filo da torcere. In particolare ...Con la vittoria contro Djokovic, Holger Rune è in semifinale agli Internazionali di Roma. Dalla sorella Alma alle passioni sportive e non: le curiosità.