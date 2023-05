Ditta dismessa a Cormano | occupata abusivamente da 7 persone

Entrano in unae portano via alcuni fili elettrici. È quanto sarebbe successo nella giornata di ieri, 28 aprile, a Cossato. A dare l'allarme l'anziano proprietario che ha richiesto l'intervento dei ...Nell'ambito dei lavori di conversione in pista ciclopedonale della tratta ferroviariaoggi e domani è previsto un intervento di asfaltatura dell'area in prossimità della nuova ...la...Artigianale - La " food factory " della casa motociclistica di Borgo Panigale sorge all'... Si tratta di un'areadal 2011 che da aprile 2019 ha ripreso vita. I 40.000 mq dell'ex scalo ...

La ditta abbandonata (in attesa di bonifica) occupata nel Milanese MilanoToday.it

Sono state denunciate 7 persone di origine rumena: avevano allestito baracche all'interno di una ditta abbandonata e poi occupata, a Cormano ...PADOVA - Una dipendente di una società di pulizie impiegata in ospedale, si è vista riconoscere il diritto di essere retribuita per il tempo necessario a indossare e dismettere ...