Distribuzione elettrica | il settore va | nasce a Napoli l’asse tra il gruppo leader del mercato e le banche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il supporto delle politiche pubbliche legate alla transizione energetica e ai processi di transizione digitale, la sostenibilità e la digitalizzazione sono alcuni dei fattori determinanti che hanno favorito la crescita deldellae termoidraulica. Un balzo di fatturato vendite che nel 2022 ha registrato un aumento in percentuale del + 30% rispetto all’anno precedente e che anche quest’anno registrerà un aumento in percentuale in doppia cifra. Presentato a Casoria lo studio della Bocconi Sono queste alcune delle indicazioni emerse dallo studio presentato oggi a Casoria () dal professor Alberto Grando (Sda Bocconi School of Management) nel corso dell’evento ‘Enlight the way together’ promosso dalimprenditoriale Marigliano (del ...