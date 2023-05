Disarmo nucleare | il G7 a Hiroshima | Meloni | batti un colpo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alla vigilia del vertice del G7 di, con Nagasaki la città simbolo della distruzione che possono operare le armi nucleari,si moltiplicano anche in Italia le iniziative politiche e della ...

... con Nagasaki la città simbolo della distruzione che possono operare le armi nucleari,si moltiplicano anche in Italia le iniziative politiche e della società civile per il. Messaggio ...Il tutto va letto tramite l'intreccio geopolitico con l'agenda del G7: ovvero mantenere coesione nei confronti di Cina, Global South, Ucraina e. Alla base del dialogo tra i due ...Sicurezza economica, coercizione economica, salute, ambiente gli altri temi sul tavolo, così come il, molto sentito dal Giappone, che si trova stretto fra tre potenze nucleari (...

Hiroshima monito vivente, G7 lavora per pace e disarmo nucleare The Watcher Post

HIROSHIMA - In un G7 che guarda al Pacifico, Giorgia Meloni è arrivata a Hiroshima con l'obiettivo di sottolineare l'importanza del Mediterraneo come 'ponte ...A Tavernola Bergamasca una frana rischia di far precipitare nel lago di Iseo un pezzo da oltre 2 milioni di metri cubi del monte Saresano, provocando un'onda di ritorno di 7-8 metri.