(Di giovedì 18 maggio 2023)– Prosegue il riassetto della macchina amministrativa del Comune di. Dopo la nomina del Segretario Generale e di due Dirigenti impegnati nella 2^, 3^, 4^ e 5^, che rispettivamente si occupano di Servizi alle Persone,Economica Finanziaria e Patrimoniale, Assetto e Uso del Territorio e Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente, oggi, mercoledì 17 maggio e domani, giovedì 18 maggio, sono in programma lescritte per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un terzo, che andrà a coprire l’. “Con la nomina di un terzo, andremo a sgravare il ruolo dell’Architetto Fabrizio Bettoni, che attualmente ricopre a pieno titolo il ruolo di...

...di Bologna invitando la popolazione "a limitare al massimo gli spostamenti in città e in... Per questo motivo di concerto con ilStefoni dalle ore 18 saranno aperta la sala operativa ...... oggi, mercoledì 17 maggio e domani, giovedì 18 maggio, sono in programma le prove scritte per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un terzo, che andrà a coprire l'...Si è infine mostrato ai bambini la segnaletica relativa all'di attesa situata vicino alla ... dellaElena Sardo, dell'Amministrazione Comunale e di Don Marco che ha benedetto i nuovi ...

Dirigente Area Tecnica a Cerveteri, iniziano le prove del concorso OrticaWeb

Prosegue il riassetto della macchina amministrativa del Comune di Cerveteri. Dopo la nomina del Segretario Generale e di due Dirigenti impegnati nella 2^, 3^, 4^ e 5^ Area, che rispettivamente si occu ...Bando concorso dirigenti scolastici per 1.140 posti con una quota riservata a una determinata categoria di docenti. Ecco cosa sappiamo su prove, requisiti e tempistiche per due diverse procedure. C’è ...