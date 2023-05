Diretta Leverkusen-Roma 0-0 | partita molto spezzettata | la tensione è alta

... dopo la vittoria per 1 - 0 all'Olimpico, sono ora impegnati in Germania contro il Bayer... Tutto insu Sky ( I RISULTATI DELL'ANDATA ). Il tabellino di Siviglia - Juventus 0 - 0 (...Una sfida che mette in palio la finalissima di Budapest in programma il 31 maggio che sarà...chi si giocherà il trofeo dell'Europa League contro la vincente tra Roma e Bayer. La ...FORMAZIONI UFFICIALI BAYER- ROMABAYER(3 - 4 - 2 - 1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. All. AlonsoROMA (3 - 4 - 1 -...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0: Cronaca in diretta LIVE

Anche la Roma, come la Juventus, tra lottando per un posto in finale. Li stadio della squadra di casa si è tinto di rosso.Tra i protagonisti di Lazio-Lecce c'è sicuramente Ciro Immobile che è tornato al gol all'Olimpico dopo... C'è chi arriva, passa, facendo il suo, dando ciò che può, per poi… Leggi ...