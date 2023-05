Diretta Leverkusen-Roma 0-0 | enorme occasione per Azmoun | palla fuori

... dopo la vittoria per 1 - 0 all'Olimpico, sono ora impegnati in Germania contro il Bayer... Tutto insu Sky ( I RISULTATI DELL'ANDATA ). Il tabellino di Siviglia - Juventus 1 - 1 (...Una sfida che mette in palio la finalissima di Budapest in programma il 31 maggio che sarà...chi si giocherà il trofeo dell'Europa League contro la vincente tra Roma e Bayer. La ...FORMAZIONI UFFICIALI BAYER- ROMABAYER(3 - 4 - 2 - 1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. All. AlonsoROMA (3 - 4 - 1 -...

Atmosfera incandescente a Leverkusen per Bayer-Roma e l’arbitro è costretto ad intervenire e sospendere il match. Due minuti di interruzione ad inizio secondo tempo per la semifinale di ritorno di ...Anche la Roma, come la Juventus, tra lottando per un posto in finale. Li stadio della squadra di casa si è tinto di rosso.