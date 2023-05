Diretta Leverkusen-Roma 0-0 | conclusione di Pellegrini di poco fuori

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta il Bayerper la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con un piccolo vantaggio: la rete di Bove della settimana scorsa all'Olimpico. Un tesoro da difendere, anche se sarà ...... dopo la vittoria per 1 - 0 all'Olimpico, sono impegnati in Germania contro il Bayer( ... Tutto insu Sky ( I RISULTATI DELL'ANDATA ). Le formazioni ufficiali di Siviglia - Juventus (......il discorso qualificazione in Europa League rispettivamente contro Siviglia e Bayer. ... Del futuro delle due panchine si è infatti discusso questo pomeriggio insu Calciomercato.it in ...

Diretta Bayer Leverkusen-Roma, il prepartita: tutta la giornata LIVE Corriere dello Sport

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta il Bayer Leverkusen per la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con ...Match di ritorno delle semifinali di Europa League. La Roma è ospite del Bayer Leverkusen: si riparte dall’1-0 per i giallorossi dell’andata. Calcio d’inizio alla BayArena alle ore 21 in punto. Segui ...