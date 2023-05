Diretta Bayer - Roma | ora LIVE la partita di oggi

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Il grande giorno è arrivato: la Roma di José Mourinho si gioca l'accesso alla finalissima di Europa League (in programma il prossimo 31 maggio a Budapest ) contro ilLeverkusen di Xabi Alonso . Alla 'BayArena' i giallorossi partono dall' 1 - 0 del match di andata dell'Olimpico firmato Bove . Segui la ...La Roma vola in Germania per far visita alLeverkusen dopo l'1 - 0 dell'andata firmato ... Per i giallorossi in trasferta, nelle gare a eliminazione, sono arrivati solo No Goal, esito ...I giallorossi, dopo la vittoria nel turno d'andata contro ilLeverkusen grazie ad un gol di ... Entrambe le partite, con calcio di inizio alle ore 21, saranno visibili intv su Sky e in ...

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta il Bayer Leverkusen per la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con ...Europa League 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Bayer Leverkusen-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.