Dior e Birkenstock l' hanno fatto di nuovo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ci erano piaciute la prima volta, ci piacciono anche la seconda. Leche abbiamo visto in occasione della sfilata primavera/estate 2023 distanno arrivando in negozio in questi giorni, etutte le carte in regola per replicare il successo della prima collabo che aveva visto i due marchi lavorare fianco a fianco per reinterpretare due dei modelli iconici del brand tedesco. A questo secondo giro sono ancora loro i sandali Tokio e i sandali Milano a essere rivisti, ma con un tocco decisamente più estivo, tanto per le tonalità scelte quanto per i materiali utilizzati. Milano o Tokio, cosa preferite? Il modello Milano è nato nel 1965 come sandalo da outdoor per persone attive e amanti della natura, mentre il modello Tokio è apparso qualche anno dopo, nel 1987 tanto come un sandalo che potesse proteggere il piede ...

Dior e Birkenstock, ecco la nuova collezione GQ Italia

Chloé has teamed up with footwear brand Teva to create a new range of summer-ready sandals, designed to support movement and exploration. Offering an elevated take on Teva's signature Hurricane XLT2 ...Head of Men's Footwear at Dior, Thibo Denis, just teased the latest iteration of Dior x Birkenstock Tokio sandals -- and we're very much here for what's in store.