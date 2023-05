Dimaro 2023 | De Laurentiis | “Oggi si parla solo di ritiro | altrimenti vado via”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nella presentazione di, Aurelio Dechiarisce subito chesidiva via Aurelio Deinizia la conferenza stampa di presentazione deldiFolgaridacon una precisazione: “sideldel Trentino. Abbiamo una partita importante con l’Inter, ci saranno le varie conferenze perre di calcio, qui sidianche perché ci sono novità.devo alzarmi e andarmene, cosa che non posso fare però per il rispetto vostro e dei miei ospiti”. Aurelio De ...

Notizie Calcio Napoli - A luogo oggi al Konami Training Center di Castel Volturno la conferenza di presentazione del ritiro estivo a. In occasione ella presentazione c'è un grande assente, ossia il tecnico Luciano Spalletti. Spalletti assente conferenzaA spiegare il motivo di questa assenza è proprio il ...Presentazione ritiro Napoli, conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis per annunciare quella che sarà la data ufficiale dell'inizio della nuova e prossima stagione della SSC Napoli . Sarà assente mister Luciano ...Una telefonata a sorpresa in diretta a Castel Volturno. Mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli aFolgarida , il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la chiamata del figlio, Edo , vice - presidente del club azzurro. "Amore, ora non posso parlare, poi mi dici" è stata la risposta da ...

LIVE - Dimaro 2023, ADL non risponderà a domande di calcio, presente anche Meret e Valentina DL Tutto Napoli

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa a Castel Volturno durante la presentazione del ritiro estivo della squadra a Dimaro dal 14 al 25 luglio. Ecco alcune sue ...ADL introduce la figlia Valentina anche sul ritiro di Dimaro e eventuali novità: "Ci aspettiamo un enorme flusso di persone, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo valutato degli spazi un po' più ampi ...