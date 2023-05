Diffidati Basilea-Fiorentina | i viola a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

(Di giovedì 18 maggio 2023) La, dopo la sconfitta subita al Franchi nella gara di andata, è costretta a ribaltare il risultato nel match contro ilvalevole per la semidi ritorno di Conference League 2022/2023. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dunque, sperano di compiere l’impresa sul campo svizzero per tornare in unaeuropea ad otto anni di distanza dall’ultima volta. Ad ogni modo, indella competizione, ipotranno essere tranquilli dal punto didelle ammonizioni poiché non ci sono giocatori nella lista dei. Questo perché al termine dei quarti diil quadro dei cartellini gialli è stato azzerato. REGOLAMENTO ...

...ospita ilnella semifinale di andata di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano cerca un risultato positivo in vista del ritorno. Ma come funziona la situazione legata ai...... e in Conference League , dove è attesa dal doppio confronto contro il, l'andata è in ... Zielinski 60% - Ndombelé 40%, Lozano 60% - Elmas 40% Squalificati: -: Kim, Osimhen ...Occhio poi ai, Dodo' e Milenkovic: fuori il brasiliano, dentro il serbo. Anche il Lech ... Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Nizza -, 2 - 2 all'andata. LE STATISTICHE ...

Basilea-Fiorentina, Conference League: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera OA Sport

Questa sera, a partire dalle ore 21.00, gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno vedersela contro l'osticissimo Basilea.Il primo dovrebbe in ogni caso fare attenzione contro il Torino, in quanto sarà tra i diffidati della partita. L'altra opzione, sperimentata invece contro il Basilea ha visto in coppia Martinez Quarta ...