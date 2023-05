Di Giacomo S PP | “Resta alta la tensione nel carcere di Avellino”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Come dimostra il nuovo grave fatto di violenza avvenuto oggi di un detenuto che ha colpito con una testata un agente di Polizia penitenziaria fratturandogli il naso non bastano i trasferimenti daldidopo la rivolta delle ultime ore per ristabilire un clima di normalità”. Così Aldo Di, segretario S.PP., che aggiunge: “di fronte alla violenta rivolta e alla nuova aggressione fa specie assistere ai goffi tentativi di alimentare una campagna buonista a favore di questi detenuti. Lo Stato forse mai come in questa circostanza deve di dimostrare da che parte sta: dalla parte dei servitori dello Stato che rischiano la vita per garantire il controllo delo da quella delle violente espressioni di clan dediti allo spaccio di droga che vorrebbero comandare loro. Per ...