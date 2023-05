Deraglia un treno in Crimea che trasportava grano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Uncheto a Simferopoli, in, secondo le Ferrovie locali a causa di un attentato . Non ci sono morti o feriti. Ilmento di oggi di unmerci, ...

- Unche trasportava grano è deragliato a Simferopoli, in Crimea , secondo le Ferrovie locali a causa di un attentato . Non ci sono morti o feriti. Il deragliamento di oggi di unmerci, ...Unche trasportava grano è deragliato a Simferopoli, in Crimea. Lo ha detto il capo dell'amministrazione della penisola annessa alla Russia, citato dall'agenzia Interfax, aggiungendo che non ci ...con cerealiin Crimea

Un treno è deragliato in Crimea dopo una forte esplosione e il traffico ferroviario tra Simferopoli e Sebastopoli.Leggi tutto Russia, ordigno sui binari: deraglia un treno merci nella regione di ...Un treno che trasportava grano è deragliato a Simferopoli, in Crimea, secondo le Ferrovie locali a causa di un attentato. Non ci sono morti o feriti. Il deragliamento di oggi di un treno merci, ...