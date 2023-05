Decreto bollette | la Camera approva la fiducia con 199 sì e 129 no Il momento del voto – Video

Oggi il Governo ha deciso di sopprimere un emendamento del Movimento 5 Stelle alche avrebbe permesso di stabilizzarli. La maggioranza parla di problemi di coperture, ma se il ...La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul, con 199 voti favorevoli, 129 contrari. La seduta è stata sospesa per pochi minuti. Alle 16 è iniziato l'esame degli 85 ordini del giorno. Il voto finale sul, che sarà poi ...Condividi su:: Fiducia del Governo Ottenuta in Parlamento La Camera ha dato il via libera al '' con un voto di fiducia che ha visto 199 voti favorevoli, e 129 contrari. Dopo una ...

«Per la Portovesme srl non è più tempo di raccomandazioni ma di impegni concreti. Il governo invece si sottrae. Per questo oggi, in sede di votazione del dec ...Via libera della Camera con 199 sì e 129 voti contrari alla fiducia posta dal Governo sul decreto bollette. / Camera (Alexander Jakhnagiev) ...