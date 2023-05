Deadpool 3 | Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna torneranno nel film Marvel Studios

Deadline riporta che le attriciHildebrand e Shioli Kutsuna hanno entrambe chiuso un accordo per3 , dove torneranno a interpretare i ruoli rispettivamente di Negasonic e Yukio. La pellicola, con protagonista ...Nel cast ritroviamo anche Morena Baccarin - Vanessa, la fidanzata di Wade Wilson\- , ... mentre nessun rumor è ancora trapelato sul coinvolgimento diHildebrand , interprete di Ellie ...Deadline riporta che le attriciHildebrand e Shioli Kutsuna hanno entrambe chiuso un accordo per3 , dove torneranno a interpretare i ruoli rispettivamente di Negasonic e Yukio. La pellicola, con protagonista ...

Deadpool 3: Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna nel cast – Lo ... Lo Spazio Bianco

Dopo aver partecipato ai film precedenti del franchise, le due attrici hanno confermato il loro ritorno nel terzo capitolo.WBAL NewsRadio 1090/FM 101.5 - As Hugh Jackman continues to pump himself back into Wolverine shape, the rest of the Deadpool 3 cast is rounding ...