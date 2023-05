(Di giovedì 18 maggio 2023) Faenza, "casa" di Alphatauri, è tra le città più gravemente colpite dalle eccezionali piogge e dall'esondazione dei fiumi che hanno interessato l'Emilia Romagna in questi giorni. Un'verso la ...

Un'verso la quale è partita la mobilitazione con una raccolta fondi per dare un aiuto ... Una prospettiva ulteriore la offrono i due piloti Alphatauri, Nyck Dein particolare. È con un ...Milan, Pioli in totalema con tanta fiducia. Il Chelsea ha iniziato la fase a gironi di ... Saraà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de. Allard Lindhout quarto uomo ...Un'verso la quale è partita la mobilitazione con una raccolta fondi per dare un aiuto ... Una prospettiva ulteriore la offrono i due piloti Alphatauri, Nyck Dein particolare. È con un ...

De Vries, l'emergenza maltempo vissuta in prima persona Autosprint.it

Il pilota dell'Alphatauri ha documentato tutte le difficotà incontrate nelle due giornate di grave maltempo che hanno colpito l'Emilia Romagna: "Grazie all'aiuto di tutti sono riuscito a tornare a cas ...