De Martino e Venier | il loro futuro in Rai | parla il vicedirettore dell’intrattenimento

(Di giovedì 18 maggio 2023) Aria di cambiamenti in Rai dopo i nuovi assetti voluti dal governo Meloni. Fuortes si è dimesso, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno traslocato sul Nove e sidi ritorni (come quello di Caterina Balivo e Pino Insegno). Una cosa però è certa, Mararesta al suo posto visto che piace a tutti e i suoi risultati non si discutono. Negli ultimi giorni però erano circolati rumor su una conduzione a due di Domenica In, magari in coppia con Stefano De. Ma c’è qualcosa di vero? A quanto pare no. IlDay Time della Rai, Adriano De Maio, ha dichiarato a Fan Page che Domenica In resta a Roma e che al timone ci sarà soltanto Zia Mara. Stefano la prossima stagione rimarrà su Rai Due con i suoi programmi, non ci sarà nessun passaggio su Rai ...