De Laurentiis e Manfredi accordo sullo stadio Maradona | 70 mila posti | sediolini a bordo campo e si celebreranno anche i matrimoni

Accordo De: i lavori allo Stadio Maradona si faranno Lo stessoha anche smentito le voci riguardanti la messa in vendita del campo di Fuorigrotta , che anzi l'...Eccolo il piano per la trasformazione del Maradona, è tutto già concordato tra il sindaco Gaetanoe il presidente Aurelio De. Moltissimo ruota sull'eliminazione della pista di atletica per conformare lo stadio in una struttura che ospiterà solo le gare di calcio. Vale a dire ...Il Napoli si prepara alla festa finale e Deassieme al Sindacostanno scegliendo la location adatta Il Napoli si prepara alla festa finale e Deassieme al Sindacostanno scegliendo la location adatta. ...

NAPOLI, FESTA SCUDETTO: TELEFONATA MANFREDI-DE LAURENTIIS - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli potrebbe finalmente aver uno Stadio Maradona del tutto rinnovato, dopo l’incontro tra il sindaco Manfredi e De Laurentiis che pare abbiano messo le basi per il futuro dell’impianto id ...Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà ristrutturato, De Laurentiis e Manfredi hanno trovato un accordo ...