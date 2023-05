De Laurentiis e la telefonata a sorpresa | “amore | non posso parlare…”

Conferenza Dimaro,Edo Dein diretta Il presidente del Napoli, infatti, ha risposto a due telefonate in diretta. La prima al milanista Tony Renis , la seconda al figlio Edo De ...Unaa sorpresa in diretta a Castel Volturno. Mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida , il presidente Aurelio Deha ricevuto ......la conferenza stampa di Aurelio e Valentina Deper la presentazione del ritiro a Dimaro di quest'estate. Durante l'intervento, infatti, il presidente del Napoli risponde a una...

De Laurentiis riceve una telefonata in conferenza: Hai perso, eh L ... Sport Fanpage

Una telefonata a sorpresa per Aurelio De Laurentiis durante il meeting per la presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida ...Una telefonata a sorpresa in diretta a Castel Volturno. Mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli ...