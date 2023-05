De Canio | Vogliono trattenere Spalletti? Allora lo si blinda con un contratto lungo

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Luigi De, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Tuttomercatoweb Radio durante "Maracanà". Di seguito le sue dichiarazioni: "è arrivato dopo Gattuso, che non aveva centrato l'obiettivo Champions, ha rischiato di vincere il campionato scorso ma è stato sfortunato nel momento topico, ha centrato il terzo posto ed è passato come un fallimento.Il presidente si è arrabbiato moltissimo, i tifosi hanno invitatoad andare via e la stampa lo ha criticato aspramente. Adesso di vince lo Scudetto, non si centrano le semifinali di Champions e si storce il muso. Si parla di una possibile offerta indecente per Osimhen e di una cessione, di un addio di Kim eche garanzie può avere un allenatore che ha vinto lo Scudetto? Si vuole...