Ddl Made in Italy | Asacert | ora ristoranti italiani certificati

È stata presentata la bozza del primo "ddl Made in Italy" dall'omonimo Ministero promotore che sarà discusso in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Tra le proposte, la "certificazione volontaria dei ristoranti italiani nel mondo". Per quanto riguarda il liceo del Made in Italy si prevede anche l'istituzione di un fondo sovrano per supportare. Liceo del Made in Italy, ecco come sarà. Si parte da settembre 2024: più conoscenze nelle materie Stem, potenziamento delle lingue straniere per rapido accesso al lavoro.

Milano, 18 mag. (askanews) - È stata presentata la bozza del primo "ddl Made in Italy" dall'omonimo Ministero promotore che sarà discusso in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Tra le ...Il nuovo disegno di legge, anticipa anche il nuovo bollino per i ristoranti italiani all’estero, di che cosa si tratta.