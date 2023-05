Ddl Autonomia | La Russa | «Nessuna “manina” | il parere critico degli uffici è frutto di un errore»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo non ha dubbi: a pubblicare anzitempo ildel Servizio del bilancio di Palazzo Madama sul ddl dell’differenziata è stata una «». Con l’obiettivo, sottinteso, di rallentarne l’iter e sabotarne l’approvazione. Lo stesso pensa il ministro Roberto Calderoli, padre della riforma in gestazione. «Non c’è stata alcuna “”. Si è trattato di puro», puntualizza invece Ignazio Lain un’intervista al Corriere della Sera. Il presidente del Senato è l’indiziato numero uno dell’incidente procedurale occorso l’altro ieri neglidella Camera Alta. Così Laal Corriere della Sera Un sospetto che il diretto interessato respinge con decisione. «Non c’è nessun ...

Il regolamento sarà rispettoso dell'scolastica e delle risorse a disposizione. Questo nuovo percorso liceale Made in Italy partirà a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e andrà a ..., dal Senato solo 'criticità ipotetiche'. Così il ministro degli Affari Regionali e le ... Made in Italy, slitta il. Potrebbe andare al prossimo consiglio dei ministri, era in calendario ......ha realizzato un dossier sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'... inoltre l'autorizzazione alla presentazione deldi iniziativa governativa ritengo possa ...

Pasticcio Autonomia, i sospetti sulla "manina" di FdI. L'ira di Calderoli: "È una intromissione del centralis… la Repubblica

Il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, sulle criticità sollevate dal Servizio di Bilancio del Senato ...Senato, il dossier contro la riforma aizza la faida. Sospetti sul dirigente vicino a Meloni. Zaia: «Voglio il nome e cognome del responsabile» ...