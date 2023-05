David Fincher | The Killer ha sbalordito il pubblico durante una proiezione privata

(Di giovedì 18 maggio 2023) Promette meraviglie il nuovo film di, l'atteso The, in arrivo sulla piattaforma streaming il 10 novembre, cresce l'attesa per il thriller con Michael Fassbender. Uno dei film più attesi dell'anno, Thedi, è stato proiettato per i dirigenti e lo staff di Netflix a fine aprile e, secondo quanto riferito da World of Reel, avrebbe lasciato il. Secondo quanto riportato, "ladi Theha stupefatto gli spettatori. È un thriller gelido la cui atmosfera è pervasa di terrore. È un ritorno al genere thriller per. Ci sono elementi neo-noir, violenza molto grafica, ma è anche molto divertente. Quello che mi ha colpito di più è ...

Uno dei film più attesi dell'anno, The Killer di, è stato proiettato per i dirigenti e lo staff di Netflix a fine aprile e, secondo quanto riferito da World of Reel, avrebbe lasciato il pubblico sbalordito . Secondo quanto riportato, "...... Secondo quanto anticipato da Grant Freakin Robot, dopo aver interpretato una baby assassina in Leon , Natalie Portman tornerà nei panni di una killer, ma stavolta per. Fonti anonime ...Al momento pare che Netflix si sia rivolta aper il remake USA di Squid Game . Con un cast che comprende Lee Jung - jae, Park Hae - soo, Wi Ha - jun, Oh Young - soo, Jung Ho - yeon, Heo ...

Natalie Portman sarà un'assassina nel nuovo film di David Fincher ... Movieplayer

Promette meraviglie il nuovo film di David Fincher, l'atteso The Killer, in arrivo sulla piattaforma streaming il 10 novembre, cresce l'attesa per il thriller con Michael Fassbender.Secondo il giornalista Thomas Colbert, il celebre assassino che negli anni '60 ha ucciso almeno cinque persone in California, sarebbe un veterano dell'areonautica statunitense morto nel 2018 ...