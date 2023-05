Daniele Bossari svela il suo desiderio dopo la lotta contro il tumore | La mia storia è commovente

(Di giovedì 18 maggio 2023) Scopri ladie la sua "convivenza forzata" con il. Il noto conduttore televisivo e radiofonico ha parlato della sua esperienza in un'intervista al Corriere della Sera, raccontando della sua rinascita grazie alla fiducia nella scienza medica e nella sua metafisica. Al suo fianco, sempre presente nella sua vita, c'è la moglie Filippa Lagerbäck, con la quale condivide unad'amore che dura da oltre vent'anni. Scopri di più su comeha affrontato questa difficile situazione e come è riuscito a trovare la forza di ricominciare. Di cosa parliamo in questo articolo...ha fatto un annuncio riguardo al suoIl conduttore si è affidato alla scienza e alla speranza metafisica È ...

Leggi Anche Filippa Lagerback e la malattia di: 'L'abbiamo affrontata insieme' 'Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe. Oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all'inizio mi sembrava di vivere in un ...Stiamo parlando di, icona storica di MTV Italia e marito di Filippa Lagerback . Lo showman si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera , in cui ha raccontato la sua ...lotta con il tumore da un anno. Un carcinoma alla base della lingua che gli ha fatto tremare le gambe, ma che non lo ha abbattuto. Per affrontarlo, il conduttore si è sottoposto a cure ...

Daniele Bossari e la lotta contro il tumore: "Salvato dall'amore" TGCOM

Daniele Bossari ha rivelato di aver capito che Filippa Lagerback sarebbe diventata la donna della sua vita senza neanche mai averla incontra di persona. Il noto conduttore tv, vincitore di una recente ...In una intervista Daniele Bossari spiega come ha superato la malattia, prima la depressione e poi il tumore alla lingua, grazie alla moglie e alla famiglia.