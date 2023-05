Daniele Bossari e la lotta contro il tumore | Salvato dall' amore

Leggi Anche Filippa Lagerback e la malattia di: 'L'abbiamo affrontata insieme' 'Quando arriva la diagnosi ti tremano le gambe. Oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all'inizio mi sembrava di vivere in un ...Stiamo parlando di, icona storica di MTV Italia e marito di Filippa Lagerback . Lo showman si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera , in cui ha raccontato la sua ...lotta con il tumore da un anno. Un carcinoma alla base della lingua che gli ha fatto tremare le gambe, ma che non lo ha abbattuto. Per affrontarlo, il conduttore si è sottoposto a cure ...

Daniele Bossari: «Le cure per il tumore sono state belle invasive: ho pregato. Filippa mi ha salvato» Corriere della Sera

Daniele Bossari ha avuto paura. L'ha vissuta. Ci ha anche combattuto. Ma non è stata la sola battaglia che ha dovuto affrontare quando ha scoperto di aver un carcinoma alla base ...In una intervista Daniele Bossari spiega come ha superato la malattia, prima la depressione e poi il tumore alla lingua, grazie alla moglie e alla famiglia.