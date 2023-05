D' Angelo Inps | ' nostri dati a disposizione enti locali per aiutare cittadini'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il temarappresenta l'asse importante dei servizidel futuro. L'istituto detiene informazioni che riguardano la storia lavorativa delle imprese e dei. Questo patrimonio informativo deve essere al servizio di tutti. Per questo stiamo mettendo adegliil nostro patrimonio informativo perché l'utente e la pubblica amministrazione si aspettano dall'dei servizi semplici". Lo ha detto Massimiliano D', Direttore centrale della direzione tecnologia informatica ed innovazione dell', riprendendo il tema esposto dal direttore generale dell'Istituto Caridi su quanto sia importante condividere con le altre pubbliche amministrazioni il patrimonio informativo per ...

8 agosto 1984 n. 183 [7] Cass. sent. n. 3921/2007. [8] Trib. Milano 16 gennaio 1988. [9] Cass. ... Autore imagine: 123rf com L'AUTORE:Greco LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTORE... modificando la governance, sul modello di quanto avvenuto cone Inail. L'Istituto di servizi ... Il presidente in carica èFrascarelli, docente all'università di Perugia, voluto dall'allora ...Tra le iniziative più importanti segnalo un progetto di telemedicina denominatoCustode ... Infine, grazie ad un accordo con l'abbiamo ottenuto la possibilità di rilasciare i certificati di ...

D'Angelo (Inps), 'nostri dati a disposizione enti locali per aiutare ... Adnkronos

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il tema dati rappresenta l’asse importante dei servizi Inps del futuro. L’istituto detiene informazioni che riguardano la storia lavorativa delle imprese e dei cittadini.L'INPS ha reso note le nuove Linee Guida sulla SLA con l'obiettivo di accelerare il riconoscimento di diritti e agevolazioni ai beneficiari ...