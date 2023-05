Dall’operaio all’estetista | oltre 250 offerte per chi è in cerca di lavoro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ecco la sintesi di oggi delledialle quali è possibile candidarsi contattando i centri per l’impiego. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura rita e sede di: Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it 20037 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di: VERTOVA 20012 ADDETTA AIUTO CONTABILITA’ luogo di: CASNIGO Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it 20031 ADD VENDITA ERBORISTERIA luogo di: BERGAMO 19372 BARISTA luogo di: ALBANO SANT’ALESSANDRO 19867 RIPARATORE E MANUTENTORE MACCHINARI INDUSTR. luogo di: ORIO AL SERIO 19776 TIROCINANTE COMMERCIALE ESTERO luogo di: BERGAMO 19775 POSATORE ...