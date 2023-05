Dalla Romagna ci chiediamo sgomenti se tutto questo stia accadendo veramente

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alle 11 di stamattina, lungo la tangenziale in prossimità dell’uscita per Ravenna, una lunga fila di camion e auto attendeva in sosta, il traffico era bloccato perché la periferia aveva cominciato ad allagarsi nella zona di Fornace Zarattini. Una mia collega da ieri accoglie sfollati al Cinema City dove è stato allestito un hub. Arrivano uomini, donne, ragazzi, bambini, spaventati e. Hanno abbandonato le case allagate o hanno ricevuto l’ordinanza di allontanarsi dalle abitazioni troppo vicine agli argini dei fiumi. Hanno dormito in piccole brande azzurre, nelle sale di proiezione dove chissà quante volte si sono emozionati guardando dei film. Ieri notte ha tracimato il Canale Magni e gli abitanti di Villanova, San Michele, Godo, San Pancrazio, Russi hanno ricevuto l’ordinanza di evacuazione. Quando arriva la telefonata della Protezione civile e la voce ...

"Ci troviamo davanti a un disastro epocale: nelle ultime 48 ore l'Area Metropolitana di Bologna, come altre zone dell'Emilia -, ha dovuto affrontare un fenomeno meteorologico mai visto,potenza inaudita, che ha messo in ginocchio un intero territorio . L'agricoltura sta pagando un conto salatissimo: i raccolti ......a disposizione di chi ha bisogno di qualsiasi cosa - da stivali di gomma a prodotti per l'igiene - nel primo giorno di treguapioggia dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia,...... per via dell' alluvione in Emilia, un anziano è rimasto bloccato nella sua auto a Villa San Martino , vicino Ravenna . I sommozzatori della polizia di Lugo hanno prelevato l'uomo...

Le notizie del 17 maggio sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna Corriere

Prorogata fino alle 23.59 di venerdì 19 maggio 2023, l’allerta meteo di colore giallo per la Romagna toscana, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per ...Intanto, secondo i dati comunicati dall’Enel, questa mattina erano 27mila le persone rimaste senza elettricità in tutta la Regione. Maltempo in Emilia-Romagna: Lugo e Cervia sott’acqua Il centro ...