Dalla Francia – Kvaratskhelia candidato la prossimo pallone d’oro

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Khvichaal, ne parla la prestigiosa rivista France Football che ha dato vita al premio. La prima stagione in Serie A di Khvichaad appena 21 anni, ha lasciato senza fiato molti addetti ai lavori. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno portato in azzurro un giocatore dal grandissimo talento, spendendo appena 10 milioni di euro.tra i candidati Il talento dell’attaccante è fuori da ogni dubbio, ma a volte certe investiture sono veramente importanti anche perla crescita personale. C’è chi lo ha paragonato a Best, chi ad altri grandi giocatori del passato. C’è addirittura una nomination possibile per, quella ...