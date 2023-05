Dal green alle armi è un attimo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Che tristezza: sembravamo avviati a una transizione verde e invece ora si parla solo di soldi per le.Tonio Dessìvia email Gentile lettore, mi permetta di darle un consiglio: non rimanga legato ai cliché, si adegui al mondo moderno. Nelle sue antiquate fantasie lei sogna ruscelli gorgoglianti, alberi carichi di frutti, fiori pieni di api operose. Ma questo non fa più tendenza. Ora è trendy la transizione bellica: servono munizioni, missili, caccia supersonici da regalare agli ucraini. Lei dirà: appena piove si allaga mezza Italia. D’accordo, ma è un dettaglio: ogni cosa ha i suoi costi. Crede che la transizione verde sia gratis? Guardi le auto elettriche che costano un occhio della testa. Anche la transizione bellica la paghiamo noi, ma alla fine la bolletta più salata arriva a casa degli ucraini: infatti l’impegno è di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino, ...