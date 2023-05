Dacia Extreme 2023 | una gamma rinnovata | alla scoperta dell' allestimento da vertice

Le Vot e le regole del successo: "Scelte responsabili su prezzi e dotazioni" di Roberto Gurian 09 Maggio 2023La piccola elettrica guadagna brio .Springè l'allestimento di punta della citycar a batterie più economia del mercato . Fedele alla vocazione "tuttofare" e votata gammadi distingue , oltre per la disponibilità ...rappresenta lo zenit del Marchio più arrembante degli ultimi anni. La sublimazione del rapporto qualità - prezzo , intesa come offerta della massima praticità, senza rinunciare alle ...

Dacia, la gamma diventa Extreme. Più cavalli per la Spring. E la Jogger si trasforma in camper la Repubblica

Dacia presenta la nuova gamma Extreme, votata al mondo outdoor e avventuroso. L'abbiamo scoperta in anteprima in Austria, nei pressi del lago Neusiedl ...VIENNA - Vi ricordate della prima Dacia Quella che Renault acquisì nel 1999 quando ... La Sandero Stepway e la Jogger in salsa Extreme portano in dote anche il sistema Extended Grip. Una soluzione ...