Il Pga Championship che inizia oggi a Oak Hill (Rochester, stato di New York), è il secondo Major della stagione dopo il Masters vinto da Jon. Lo spagnolo è il numero 1 al mondo e nel 2023 ha già conquistato quattro tornei. Due settimane fa in Messico è arrivato secondo: obbligatorio considerarlo il favorito. Nessuno è mai riuscito a ...... Rory McIlroy e Johnche dopo la vittoria al Masters è tornato numero uno al mondo, 'è lui il ... Franco Chimenti racconta ildi un paese che tra dieci anni sarà la Scozia del Mediterraneo, ...

Da Rahm al sogno Slam di Spieth... Tutto sul Pga Championship La Gazzetta dello Sport

Per entrare nel Team Europe, per diventare leader italiano, per far bella figura in chiave Ryder: da domani sarà caccia a un posto al sole ...