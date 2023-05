Da Latina all’Emilia Romagna | la Polizia Stradale in soccorso dei cittadini colpiti dall’alluvione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il maltempo che sta colpendo l’Italia centro-settentrionale ha creato difficoltà sulla reteprincipale del Paese. Per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti, ladi Stato sta inviando nelle zone flagellate dalla pioggia e colpite da inondazioni, pattuglie da tutta l’Italia. Anche gli agenti della Sezionedi, sono partiti alla volta dell’ Emilia(leggi qui) e stanno contribuendo a portare i soccorsi alle popolazioni alluvionate aiutando la popolazione e garantendo sicurezza e viabilità per i mezzi die per quelli privati. (Il Faro online)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...