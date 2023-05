Crystal Palace | Zaha valuta il suo futuro

... a tre giornate dalla fine - vorrebbe portare in panchina l'ex centrocampista, esonerato dallo scorso marzo. L'ingaggio di Vieira potrebbe essere un problema visto che in Premier ......] Carcare Sport L'arbitro Russo inibito cinque mesi Posted on 18 Maggio 2019 17 Maggio 2019 Author Redazione I fatti si riferiscono a" Sporting Club Cornigliano del 30 aprile 2018, ...Calciomercato Roma, Wilfried Zaha si libera a zero dala giugno, i giallorossi sono interessati La Roma, dopo aver chiuso a parametro zero per Aouar, si prepara ad un altro colpo low cost: Wilfred Zaha. Come riportato da Team Football, l'...

Wilfried Zaha, 30enne centravanti ivoriano, sta considerando la possibilità di rimanere al Crystal Palace e rinnovare il proprio contratto in scadenza al termine della stagione. Lo riporta Talksport.In realtà la casa della squadra allenata da Ted, Beard e Roy è lo Selhurst Park casa del Crystal Palace. Proprio come i personaggi di Ted Lasso che sono ispirati a personalità del mondo del calcio, ...